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وزير الصحة يدشن عددًا من المراكز الصحية في الشرقية

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وزير الصحة يدشن عددًا من المراكز الصحية في الشرقية وزير الصحة يدشن عددًا من المراكز الصحية في الشرقية
خلال زيارة تفقدية غدًا الأربعاء

وزير الصحة يدشن عددًا من المراكز الصحية في الشرقية

يتفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، غدًا الأربعاء، عددًا من المشاريع الصحية في المنطقة الشرقية، وذلك خلال جولته التفقدية التي تتضمن تدشين أحد المراكز النموذجية في حي الفيصلية بمدينة الدمام كواحد من سبعة مراكز مطورة بالمنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الغامدي، أن جولة الوزير تتضمن زيارة مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، الذي تبلغ سعته التشغيلية (200 سرير)، ويبدأ بمشيئة الله تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 100 سرير، وسيتم تدشينه من قبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ويشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية في المنطقة الذي يتحقق بدعم من قبل مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، ووزير الصحة.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تقدمًا كبيرًا في مستوى الخدمات الصحية؛ مما أسهم في تحقيق الكثير من المنجزات الطبية التي يلمس أثرها سكان المنطقة الشرقية.

وبيّن الدكتور "الغامدي" أن زيارة الوزير تتضمن زيارة مراكز تقديم اللقاحات في المنطقة، والاطلاع على سير العمل فيها، والتي تتضمن التوسع في افتتاح المراكز المطورة، إضافة إلى زيارة لإدارات تجمع الشرقية الصحي والالتقاء بالمسؤولين، وبحث سبل تطوير العمل لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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