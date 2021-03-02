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في المقدمة.. بيان بأسماء الدول المانحة لتمويل المساعدات الإنسانية باليمن

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في مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة بالشراكة مع سويسرا والسويد

السعودية في المقدمة.. بيان بأسماء الدول المانحة لتمويل المساعدات الإنسانية باليمن

دعت الأمم المتحدة، الدول المانحة إلى تخصيص 3.85 مليار دولار لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن في 2021، لكنها لم تجمع سوى 1.67 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب.

وتصدرت قائمة الدول المانحة حيث قدمت 430 مليون دولار وبعدها ألمانيا بـ 244.8 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 230 مليون دولار، فالولايات المتحدة بمبلغ 191 مليون دولار.

وكانت الأمم المتحدة قد نظمت المؤتمر بالشراكة مع سويسرا والسويد؛ بهدف جمع 3.85 مليار دولار ومنع حدوث مجاعة واسعة في اليمن، الذي يشهد حرباً منذ سنوات.

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على نتائج المؤتمر قائلاً: إن هذه التعهدات "مخيبة للآمال"، وإن "أفضل ما يمكن أن يقال عن اليوم هو أنه يمثل دفعة أولى".

ووفقاً لبيان صدر عن الأمم المتحدة فقد تبرعت 36 جهة لليمن، وفيما يلي جدول بأسماء المتبرعين وقيمة التبرع:

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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