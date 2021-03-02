"الانضباط والأخلاق" تُغرّم النصر والهلال بـ73.500 ريال.. تعرف على السبب

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن غرامات مالية على "النصر" و"الهلال" بلغت 73.500 ألف ريال موزعة بين الفريقين بعد مواجهتهما في الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "مرسول بارك".

وألزمت لجنة الانضباط "النصر" بدفع مبلغ 20 ألف ريال للتأخر في النزول إلى أرض الملعب، كما غرمت رئيس النادي صفوان السويكت مبلغ 22 ألف ريال؛ لنزوله إلى أرض الملعب، وألف ريال لوليد عبدالله (حارس مرمى الأصفر)؛ لعدم التزامه بارتداء الكمامة.

في المقابل، غرّمت نادي الهلال مبلغ 10 آلاف؛ لحصول 6 من لاعبيه على بطاقات صفراء، وألزمت سالم الدوسري لاعبه بدفع 20 ألف ريال بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية عقب نهاية المواجهة.