أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

احتفالا بيومها العالمي.. تكريم أسر الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية(صور)

Print
احتفالا بيومها العالمي.. تكريم أسر الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية(صور) احتفالا بيومها العالمي.. تكريم أسر الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية(صور)

مصراوي Masrawy

04:11 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نظمت وزارة الداخلية احتفالاً تحت عنوان (حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني)، وذلك بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية في ضوء الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية.

وشهد الاحتفال عدد من قيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة والمختصين في مجال الحماية المدنية يأتي الاحتفال لتعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتقديراً لحجم التضحيات والجهود التي يبذلها رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات.

بدأ الاحتفال بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الحماية المدنية، ثم استهل الحضور مراسم الاحتفال بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة الأبرار ، وكذا إبراز مدى أهمية دورها في الحفاظ على الأرواح والتعامل مع المواقف الطارئة ، واستعراض جهودها في عدد من المجالات أبرزها الإنقاذ البري والنهري، والتعامل مع المفرقعات إلى جانب الخدمات الجماهيرية المتمثلة في الـتأكد من استيفاء اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق بالمنشآت الكبرى ومراجعة خطط الطوارئ والإخلاء بالمنشآت ودراسة المشروعات الهندسية والتقارير الاستشارية المختلفة ، ومراجعتها بالإضافة إلى عقد الدورات التدريبية للعاملين بالمنشآت المختلفة بمعرفة ضباط الإدارة المتخصصين في مجالات الحماية المدنية.

وشهد الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن دور الحماية المدنية في المجتمع، بالإضافة إلى تفقد معرض المعدات والتجهيزات الحديثة المستخدمة في مجالات الحماية المدنية (إطفاء - مفرقعات - إنقاذ بري - إنقاذ نهري) ، كما تضمن الاحتفال أيضاً عرضاً عملياً حول أبرز مهام الحماية المدنية شمل عمليات الإطفاء والتعامل مع المفرقعات والإنقاذ البري.

وفي نهاية الحفل قام مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة بتكريم أسر الشهداء والمصابين من رجال الحماية المدنية والمتميزين من الضباط والأفراد تقديرا وعرفانا بما قدموه من تضحيات من أجل رفعة الوطن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية