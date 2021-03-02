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الإمارات: نقف إلى جانب ضد أي تهديد يواجه استقرارها

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الإمارات: نقف إلى جانب السعودية ضد أي تهديد يواجه استقرارها الإمارات: نقف إلى جانب ضد أي تهديد يواجه استقرارها

مصراوي Masrawy

03:46 م الثلاثاء 02 مارس 2021

أبوظبي - أ ش أ

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للاعتداء الإرهابي الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال مقذوف عسكري، تجاه قرية حدودية بمنطقة جازان في ، وأسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء- تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأشارت إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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