سعفان ومحافظ الإسماعيلية يسلمان 3479 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

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مصراوي Masrawy

كتب – يوسف عفيفي:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، 3479 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، للعمالة غير المنتظمة، بحضور أحمد عصام نائب المحافظ، وعزت عمران وكيل وزارة القوى العاملة للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وأحمد جابر مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير في مستهل كلمته بحسب بيان: "إن الهدف الرئيسي من الوثيقة المقدمة اليوم للعمالة غير المنتظمة هو إحساس العامل بالأمان، استكمال لما تم صرفه لها في المنحة الرئاسية، ويتم تقديمها لتلك الفئة المحفوفة بالمخاطر في أماكن عملها، ولكي يشعر بالاطمئنان على أحوال أسرته في حال العجز الكلي أو الجزئي أو حالات الوفاة".

وأشار الوزير، إلى أنه تم إصدار ١٩٠ ألف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة على مستوى 27 محافظة، واليوم نسلم ٣٤٧٩ وثيقة منها لأبناء الإسماعيلية، موجها مديرية القوي العاملة بالمحافظة بالعمل على زيادة تلك الأرقام بالحصر الفعلي لهذه الفئة في أماكن عملها في نطاق العمل وشمول كل عامل غير منتظم يعمل في أرجاء المحافظة تحت مظلة الرعاية التي تقدمها الوزارة.

وشدد الوزير، على التدقيق في بيانات العمالة المسجلة، بحيث لا تتدخل معها أي فئة عند تقديم أي مساعدة لها، مشيرا إلى أن لكل فئة رعاية خاصة تقدمها جهة معينة، وعليه يجب تغيير مهنة العمالة غير المنتظمة في بطاقات الرقم القومي لها حتى يتم تمييزها في قواعد البيانات بالجهات المختلفة.

وقال سعفان، إنه يجب علينا أن نكون خط الدفاع الأول للدولة المصرية أمام من يثيرون الشائعات حول إنجازاتها التي نراها يوميا بأعيينا، خاصة معدل البطالة الذي انخفض برغم الجائحة إلى ٧.٢٪ بعدما ارتفع في بداية الجائحة، بما يثبت قدرة الدولة على النجاح والتقدم بسواعد أبنائها وخوفهم عليها وحمايتها لها.