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الأردن لإسرائيل: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل مع الفلسطينيين

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الأردن لإسرائيل: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل مع الفلسطينيين الأردن لإسرائيل: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل مع الفلسطينيين
"الصفدي" دعا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين

الأردن لإسرائيل: لا بديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل مع الفلسطينيين

شدّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي في جسر الملك حسين، اليوم (الثلاثاء)؛ على أنه لا بديل لحل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل.

ودعا "الصفدي" إلى استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

ولفت وزير الخارجية الأردني إلى أن استئناف التعاون الاقتصادي والأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل بعد أن أبلغت إسرائيل القيادة الفلسطينية خطيّاً التزامها الاتفاقات الموقعة؛ يجب أن يتبعه مفاوضات حقيقية تجمع أغلبية المجتمع الدولي على ضرورة بدئها وتقدمها بشكل سريع للتوصل إلى حل الدولتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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