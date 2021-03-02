الغذاء والدواء: لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"

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قالت: غير مسجل لدى الهيئة ومجهول المصدر والمحتوى

قالت هيئة الغذاء والدواء اليوم إنه لا صحة لما يتداول عن منتج "زيت العوافي"، حيث إن المنتج غير مسجل لدى #الغذاء_والدواء ومجهول المصدر والمحتوى.

ويأتي ذلك بعدما انتشرت مقاطع تدعي أنه يعالج الكثير من الأمراض مثل آلام الركب والظهر والعظام وغيرها، وادعى البعض أنه مرخص من الهيئة.