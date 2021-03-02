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أعلى إغلاق منذ مايو 2019.. السوق السعودي يرتفع بأكثر من 100 نقطة

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أعلى إغلاق منذ مايو 2019.. السوق السعودي يرتفع بأكثر من 100 نقطة أعلى إغلاق منذ مايو 2019.. السوق السعودي يرتفع بأكثر من 100 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.3 مليار ريال

أعلى إغلاق منذ مايو 2019.. السوق السعودي يرتفع بأكثر من 100 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 1.2% عند 9248 نقطة "+ 110 نقاط"، مسجلاً أعلى إغلاق منذ بداية مايو 2019 أي منذ 21 شهرا، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 15.3 مليار ريال.

ويشهد مؤشر السوق ارتفاعاً متدرجاً منذ بداية فبراير الماضي، مسجلا مكاسب بأكثر من 700 نقطة وبنسبة 8.2%.

ووفق موقع ارقام ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 3% عند 89.50 ريال، وأغلق سهم "سابك" عند 104.80 ريال (+ 1 %).

وارتفع سهما "الأهلي التجاري" و"سامبا" عند 49.90 ريال (+ 3 %) للأول و35.60 ريال (+ 2 %) للثاني.

وكانت الجمعية العمومية لـ"البنك الأهلي التجاري"، والجمعية العمومية لـ"مجموعة سامبا المالية" قد وافقتا أمس على قرار اندماج البنكين.مؤشر السوق السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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