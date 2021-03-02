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: مناعة القطيع قد تتشكل لدينا في أغسطس المقبل

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روسيا: مناعة القطيع قد تتشكل لدينا في أغسطس المقبل : مناعة القطيع قد تتشكل لدينا في أغسطس المقبل
التطور قد يسمح للحكومة برفع كافة القيود المفروضة

روسيا: مناعة القطيع قد تتشكل لدينا في أغسطس المقبل

أعلنت نائب رئيس الروسية، تاتيانا غوليكوفا، أن مستوى مناعة القطيع في سيبلغ في أغسطس المقبل نسبة 60%.

وبحسب "روسيا اليوم"، اشترطت "غوليكوفا" بلوغ المؤشر المذكور بالحفاظ على الوتائر الراهنة للتطعيم في البلاد.

وقالت نائب رئيس الحكومة الروسية إن مستوى 60% من مناعة القطيع سيسمح للحكومة برفع كل القيود التي فرضتها على المواطنين الروس، بما فيها ارتداء الكمامات الواقية والقفازات في الأماكن العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإغلاق الحدود مع بعض الدول وغيرها.

وأشارت غوليكوفا إلى أن التنبؤ بموعد تشكيل مناعة القطيع في البلاد ككل وفي كل منطقة روسية بعينها لا يمكن إلا باستخدام نماذج كمبيوترية لتطور الوباء فيها.

ولم تستبعد نائبة رئيس الحكومة الروسية أن ترفع الحكومة القيود قبل أغسطس المقبل، وذلك في حال ارتفاع وتائر التطعيم في روسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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