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وكيل "إسكان النواب" يطالب بإعفاء السكن الخاص من ضريبة التصرفات العقارية

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وكيل "إسكان النواب" يطالب بإعفاء السكن الخاص من ضريبة التصرفات العقارية وكيل "إسكان النواب" يطالب بإعفاء السكن الخاص من ضريبة التصرفات العقارية

مصراوي Masrawy

03:14 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب؛ إنه يرحب بالتدخل السريع للرئيس عبد الفتاح ، لإيقاف العمل بقانون ضريبة التصرفات العقارية لمدة عامين، مع إجراء حوار مجتمعي خلال هذه المدة حول القانون لتعديله.

وأضاف شكري، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أن الرئيس يثبت مرة تلو المرة انحيازه الواضح لمصلحة المواطنين وسماعه رغباتهم، وهي رسالة يتمنى أن تصل إلى الجميع، مواطنين وحكومة ونواب.

وكان وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب طالب بتأجيل تطبيق القانون لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات مع إضافة تعديلات جوهرية تتضمن إعفاء السكن الخاص من الضريبة والرسوم، بالإضافة إلى وضع حد أقصى يضمن ألا تتعدى تكلفة التسجيل ٣٪ شاملة جميع الضرائب والرسوم أيًّا كانت.

وأعلن شكري افتتاحه الحوار المجتمعي الذي دعا إليه الرئيس بتمسكه بما دعا إليه من تعديلات؛ وأهمها إعفاء السكن الخاص من الضريبة والرسوم، بالإضافة إلى تقليل الضرائب والرسوم إلى أقل حد ممكن؛ تشجيعًا للمواطنين على التسجيل، وتحقيقًا لمصلحة الدولة والمواطنين.

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