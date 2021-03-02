أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الهيئات البرلمانية توافق على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري

Print
الهيئات البرلمانية توافق على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الهيئات البرلمانية توافق على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري

مصراوي Masrawy

03:11 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- مصراوي:
وافقت الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.

وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على قرار اللجنة بتأجيل التطبيق لمدة عامين، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة إعادة النظر في قانون المحاماة.

وطالب زعيم الأغلبية، بضرورة الإسراع في إقرار القانون، قائلا: تفصلنا ساعات عن تطبيق التعديلات، لذا لابد من الإسراع في إقراره.

وتوافق مع النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

كما وافق سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشددا على أهمية وقف أي تشريعات من شأنها فرض رسوم، قائلا: سيبوا الشعب شوية يحس بقيمة التنمية.

وطالب مصطفى بكري، أن تتأمل تدخل الرئيس عبد الفتاح ، مطالبا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، وأن يكون هناك حس سياسي، لاسيما وأن الشعب استقبل التعديلات المقدمة من الحكومة بحالة من الرفض والغضب.

وقال بكري خلال الجلسة العامة: حزب مستقبل وطن ساعد في إطفاء النيران المشتغلة، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستقبل وطن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

شبكة عيون الإخبارية