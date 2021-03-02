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ننشر نص تقرير تشريعية البرلمان عن قانون تعديل الشهر العقاري والضريبة على الدخل

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ننشر نص تقرير تشريعية البرلمان عن قانون تعديل الشهر العقاري والضريبة على الدخل ننشر نص تقرير تشريعية البرلمان عن قانون تعديل الشهر العقاري والضريبة على الدخل

مصراوي Masrawy

03:07 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئااسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري، حتى لمدة ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، ، أن المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا ان يفعل غير ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة التعديلات المقدمة من وبعض النواب، بشأن إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدى غير إيجابي في الشارع المصري.

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، علي عدم ربط التسجيل في الشهر العقاري بدفع رسوم التصرف.

وحصل مصراوي علي النص الكامل لمشروع القانون الذي جاء علي النحو التالي:-

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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