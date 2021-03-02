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شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

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مصراوي Masrawy

03:06 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن الطقس دافئ نهارا على جنوب سيناء، معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع رياح نشطة إلى معتدلة، بارد ليلا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الظواهر الجوية تتمثل في:

ـ أمطار متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 70% تقريبا، وذلك على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة بنسبة 60% على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية.

ـ فرص أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة منم المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ودرجات الحرارة الحرارة:

القاهرة بين 10 ـ 18، والإسكندرية بين 12 ـ 17، ومطروح بين 12 ـ 16، والعريش بين 10 ـ 19، وشرم الشيخ بين 14 ـ 23، والغردقة بين 14 ـ 24، والأقصر بين 10 ـ 25، وأسوان بين 11 ـ 26.

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