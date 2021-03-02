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مصراوي Masrawy

برازيليا- (بي بي سي):

يقول الدكتور باريت، من معهد سانجر لعلوم الجينوم إن ثمة متغيرين يجب النظر إليهما لتقييم مدى خطورة أي سلالة جديدة من فيروس كورونا، أولهما ما إذا كانت أكثر قدرة على الانتشار، والآخر هو مدى قابلية الجسم لاكتساب مناعة ضدها سواء عبر اللقاح أو العدوى السابقة.

وفيما يتعلق بالسلالة التي اكتشفت في البرازيل، يقول الدكتور باريت لبي بي سي إنه لا يعتقد أن ثمة دليلا قويا على أن السلالة البرازيلية أكثر قدرة على الانتشار من السلالات التي رصدت في بريطانيا.

ويضيف باريت أن "هناك بعض الأدلة المخبرية على أن السلالة البرازيلية أقل تأثرا باللقاحات، ولكننا لا نعرف على وجه الدقة مقدار الاختلاف الذي قد يعنيه ذلك على أرض الواقع. والمؤكد أننا لا نعتقد أنها ستكون قادرة تماما على الإفلات من اللقاحات".