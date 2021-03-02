"قضاء وقدر".. الأمن يرد على مزاعم الإخوان بشأن وفاة مواطن داخل قسم شرطة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن حقيقة مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن وفاة مواطن داخل قسم شرطة ببني سويف أثناء تحرير محضر.

كانت المتابعة الأمنية رصدت ما أذاعه برنامج بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مقطع فيديو منسوبا لمواطنة زعمت خلاله وفاة زوجها أثناء تحرير محضر داخل أحد أقسام الشرطة ببنى سويف.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو منذ عام 2018، وقام البرنامج بإعادة بثه مرة أخرى بهدف إثارة الرأى العام.

فعندما تردد المواطن زوج السيدة التي ظهرت بمقطع الفيديو على قسم شرطة بني سويف لتضرره من آخر صاحب محل مواد غذائية؛ لاختلافهما حول معاملات مالية فيما بينهما، وحال تواجده بداخل القسم شعر بحالة إعياء شديدة، وتم نقله على إثرها لمستشفى بني سويف العام، إلا أنه توفي عقب وصوله للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة. وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة نتيجة تضخم بعضلة القلب وارتفاع بضغط الدم واحتقان شديد بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية. وبسؤال شقيق المتوفى أيد ذلك، ولم يشتبه في وفاته جنائياً بما يدحض الادعاءات المغرضة التي جاءت بالبرنامج المشار إليه.