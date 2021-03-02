أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفلبين تقيل سفيرتها في البرازيل بسبب ما فعلته بعاملتها المنزلية

Print
الفلبين تقيل سفيرتها في البرازيل بسبب ما فعلته بعاملتها المنزلية الفلبين تقيل سفيرتها في البرازيل بسبب ما فعلته بعاملتها المنزلية
اعتداءات وثّقتها كاميرات مراقبة لـ 8 أشهر ونشرتها الصحافة

الفلبين تقيل سفيرتها في البرازيل بسبب ما فعلته بعاملتها المنزلية

أقالت السلطات الفلبينية سفيرتها لدى البرازيل، بعدما ضربت لشهور إحدى العاملات المنزليات في دارتها الرسمية في برازيليا، وهي الاعتداءات التي وثقتها كاميرات مراقبة ونشرتها الصحافة.

وقد استدعت مانيلا، نهاية العام الفائت، سفيرتها ماريتشو ماورو، بعدما عرضت قناة "غلوبونيوز" البرازيلية صورًا من كاميرات مراقبة التُقطت على مدى ثمانية أشهر، تظهر التعذيب الذي تعرضت له العاملة المنزلية وهي أيضًا فليبينية

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في تصريحات تلفزيونية، إقالة السفيرة من وزارة الخارجية.

وقال: ثمة قواعد يتعين اتباعها، في حال عصيتموها، ستواجهون مخاطرة، إذا لم تسر الأمور على ما يرام، سأكون لكم بالمرصاد.

ولم ترد "ماورو" على طلبات وكالة "فرانس برس" لإجراء مقابلة معها، وستفقد حقها في المخصصات التقاعدية وستُمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

واستُخدمت صور كاميرات المراقبة الملتقطة بين مارس وأكتوبر 2020 لمساندة شكوى تم التقدم بها أمام الفلبينية ضد الدبلوماسية التي عُينت سفيرة في البرازيل سنة 2018.

جدير بالذكر أن ملايين الفلبينيين يعملون في الخدمة المنزلية في الخارج، وتشكل الأموال التي يرسلونها إلى ذويهم في الخارج حصة لا يستهان بها من إجمالي الناتج المحلي في الفلبين.

غير أن بعض هؤلاء المنتشرين في أنحاء العالم يعملون في ظروف صعبة وأحيانًا خطرة، وتسجل حالات كثيرة لإساءات جسدية أو نفسية في حقهم.السلطات الفلبينية تقيل سفيرتها في البرازيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

الحكومة اليمنية تطالب بدعم جهودها لبسط سيطرتها لإنهاء الانقلاب الحوثي والجنوح للسلم

لبنان.."دياب" يهدد بالتوقف عن تصريف الأعمال إذا لم تشكل الحكومة

لبنان.."دياب" يهدد بالتوقف عن تصريف الأعمال إذا لم تشكل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية