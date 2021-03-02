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إنسان صدوق يحنو على شعبه.. برلمانيون يشيدون بقرار تأجيل تطبيق "الشهر العقاري"

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إنسان صدوق يحنو على شعبه.. برلمانيون يشيدون بقرار السيسي تأجيل تطبيق "الشهر العقاري" إنسان صدوق يحنو على شعبه.. برلمانيون يشيدون بقرار تأجيل تطبيق "الشهر العقاري"

مصراوي Masrawy

02:20 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تصفيق أعضاء المجلس؛ تحيةً للرئيس عبد الفتاح ، بعد توجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامَين.

يأتي ذلك بعدما قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية، إن 1 مارس سيشهد له التاريخ؛ حيث ناقش المجلس مشروع قانون استكمالًا لدوره في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ورفع حالة التوتر التي سادت بسبب قرب التعديلات التي أدخلت سابقًا على الشهر العقاري، ثم يأتي القرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإنسان الصدوق، الذي يحنو على المواطن المصري؛ ليحقق الكلمة التي قالها إبان توليه وزارة الدفاع: "إن الشعب لم يجد مَن يحنو عليه أو يرأف به".

وأضاف المغاوري أن الرئيس السيسي حقق أمس ما دعا إليه سابقًا، عندما استشعر رأي الشارع بشأن قانون الشهر العقاري، وأجل تطبيقه لمدة عامَين، لافتًا إلى أنه أرسى درسًا للجميع حينما يتعلق القرار بمصالح شعب ، لا بد من التوافق والاسترشاد بالمصلحة العامة.

ونوه النائب بأن 1 مارس سجل المجلس النيابي قمة تآلفه حينما ناقش مشروعات قوانين، وكان ربان السفينة رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، يمارس التوضيحات الدستورية والفقهية ويحث النواب على تقديم خبرات لإثراء الحوار، وهذا المعنى يجب أن يكون درسًا للجميع.

وأشاد المغاوري بمشروع قانون مقدم من بإصدار قانون الموارد المائية والري، لافتًا إلى أنه ضرورة لمواكبة كل التطورات، مطالبًا بحماية مجرى النيل من المصالح الحكومية.

ووجهت النائبة سكينة سلامة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ينحاز إلى مصالح المواطنين.

ومن جانبه، أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، بقرار رئيس الجمهورية مؤكدًا أن ذلك القرار لاقى ترحابًا كبيرًا في الشارع المصري.

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