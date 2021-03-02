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تأجيل محاكمة المتهمين بـ " كتائب حلوان " لـ 4 إبريل

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ " كتائب حلوان " لـ 4 إبريل تأجيل محاكمة المتهمين بـ " كتائب حلوان " لـ 4 إبريل

مصراوي Masrawy

02:34 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- صار المحلاوي:
أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الثلاثاء، مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان"، لجلسة 4 إبريل لاستكمال المرافعة.

ترجع وقائع القضية فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.

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