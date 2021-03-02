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أمير الشرقية يفتتح أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة.. غدًا

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أمير الشرقية يفتتح أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة.. غدًا أمير الشرقية يفتتح أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة.. غدًا
بحضور وزير الصحة.. عبدالعزيز الغامدي: تبلغ سعته التشغيلية 200 سرير

أمير الشرقية يفتتح أول مستشفى للأمراض الوراثية بالمنطقة.. غدًا

يفتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، غدًا الأربعاء مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذي سيتفقد عددًا من المشاريع الصحية في المنطقة وذلك خلال جولته التفقدية للمنطقة.
وأوضح الدكتور عبدالعزيز الغامدي الرئيس العام التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي، أن مستشفى الأمير محمد بن فهد العام لأمراض الدم الوراثية في محافظة القطيف، تبلغ سعته التشغيلية 200 سرير، وتبدأ بمشيئة الله تشغيل المرحلة الأول بطاقة 100 سرير، مؤكدًا أن تدشين أمير المنطقة للمستشفى يأتي في إطار سعيه الدائم لدعم توفير الرعاية الصحية المتخصصة وبجودة عالية، ولما يحققه هذا المشروع من نقلة نوعية في مستوى الخدمات والذي يتحقق بدعم من قبل مقام الرشيدة، مشيرًا إلى أن المنطقة الشرقية تشهد تقدمًا كبيرًا في مستوى الخدمات الصحية، مما ساهم في تحقيق الكثير من المنجزات الطبية التي يلمس أثرها المواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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