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برعاية ولي العهد.. جامعة الإمام تنظم غداً مؤتمراً دولياً بعنوان "جهود المملكة في خدمة الإسلام"

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برعاية ولي العهد.. جامعة الإمام تنظم غداً مؤتمراً دولياً بعنوان "جهود المملكة في خدمة الإسلام" برعاية ولي العهد.. جامعة الإمام تنظم غداً مؤتمراً دولياً بعنوان "جهود المملكة في خدمة الإسلام"
"العامري": المؤتمر يسعى إلى إيصال رسالة المملكة الرامية لتحقيق الأمن والسلام في العالم أجمع

برعاية ولي العهد.. جامعة الإمام تنظم غداً مؤتمراً دولياً بعنوان

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يوم غد الأربعاء، المؤتمر الدولي الذي يقام بعنوان "جهود المملكة العربية في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية"، ويستمر يومين.

ونوّه رئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري بهذه المناسبة، برعاية سمو ولي العهد للمؤتمر، التي تأتي تأكيداً على بيان منهج المملكة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال ومبادئ الإسلام الحقة، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب، ومد جسور التواصل مع الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية المؤثرة لاطلاعهم على الصورة الحقيقية للمملكة.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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