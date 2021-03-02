نقابة الإعلاميين تنعى الإعلامي محمود الشيمى كبير مذيعي قناة القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى الزميل محمود الشيمي كبير مذيعي قناة القاهرة الذي وافتة المنية اليوم.

وقال سعدة، إن الزميل محمود الشيمى كان دمث الخلق ويحظي باحترام وتقدير من الجميع وكان نقابيا نشطا يسعى دائما لخدمة الزملاء أعضاء النقابة.

وأشار سعدة إلى أن الزميل محمود الشيمي بدأ حياته مذيعا بإذاعة الصعيد ثم التحق بقناة الصعيد ثم قناة القاهرة حتى وصل لدرجة كبير مذيعين.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.