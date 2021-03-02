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"تعليم الرياض" يطلق الأربعاء مبادرة الإرشاد المهني عن بعد

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"تعليم الرياض" يطلق الأربعاء مبادرة الإرشاد المهني عن بعد "تعليم الرياض" يطلق الأربعاء مبادرة الإرشاد المهني عن بعد
الإدارة دعت الطلبة إلى التسجيل في بوابة "سبل"

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد وإرشاد الطالبات، يوم غد الأربعاء، "مبادرة الإرشاد المهني عن بعد" بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
يأتي ذلك ضمن مبدأ التشاركية لترسيخ مفهوم الإرشاد المهني وأساليبه لخدمة الوطن والمجتمع وأفراده بما يتواءم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م والتي تنص في برامجها وأهدافها على تعزيز وتنمية القدرات البشرية لتأهيل مخرجات ذات قدرات تنافسية تسهم في بناءً وطنها ودعم مسيرة التنمية فيه.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، أن المبادرة تلتقي مع برامج التوجيه والإرشاد التعليمي والمهني بإدارة التوجيه والإرشاد لكون طلاب وطالبات المرحلة الثانوية أحد أهم الفئات المستهدفة في الإرشاد المهني عن بعد.

وأضاف أن مبادرة الإرشاد المهني عن بعد لتمكين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من التواصل مع المرشدين والمرشدات المهنيين لدعمهم في اختياراتهم الأكاديمية والمهنية وذلك عبر بوابة "سبل" والتي ستنطلق في السادسة من مساء غدٍ الأربعاء.

ودعا "الوهيبي" جميع المدارس الثانوية الحكومية والأهلية لحث الطلاب والطالبات على أهمية الاستفادة من المبادرة والدخول والتسجيل على الرابط التالي: https://subol.sa/

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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