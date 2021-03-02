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وزير الكهرباء لــ"مصراوي": مستعدون للربط مع ليبيا حتى ٤٥٠ ميجاوات.. وزيادتها مستقبلاً

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وزير الكهرباء لــ"مصراوي": مستعدون للربط مع ليبيا حتى ٤٥٠ ميجاوات.. وزيادتها مستقبلاً وزير الكهرباء لــ"مصراوي": مستعدون للربط مع ليبيا حتى ٤٥٠ ميجاوات.. وزيادتها مستقبلاً

مصراوي Masrawy

01:51 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في ما يتعلق بالربط الكهربائي، هناك خطوط ربط كهربائي موجودة بيننا وبين الأشقاء العرب، وتقوم بالربط الكهربائي مع ليبيا والأردن والسودان، علمًا بأن الربط مع العراق سيكون من خلال الأردن؛ لأنه لا يوجد خط ربط كهربائي مباشرة بين مصر والعراق.

وأضاف شاكر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الخط الكهربائي بين مصر وليبيا قادر على الربط حتى ٤٥٠ ميجاوات، وهناك نية لزيادته في المستقبل؛ بحيث يصبح قادرًا على استيعاب قدرات وربطها تقدّر بألف ميجا وات، إذ يتم الربط حاليًّا حتى ٢٠٠ ميجاوات.

وأكد وزير الكهرباء أنه تم الانتهاء من مد كل التوصيلات الكهربائية للمباني الموجودة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا إلى أنه قام بجولة، السبت الماضي، لتفقد ما تم إنجازه وتنفيذه بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجديد بالعاصمة الجديدة.

وتابع شاكر بأنه جار العمل طبقًا للجدول الزمني المقرر له، كما يجري حاليًّا الاستعداد لإجراءات النقل، مؤكدًا أن جميع الشبكات الكهربائية الخارجية تم توصيلها إلى جميع مباني الوزارات والمؤسسات بالحي الحكومي.

ونوه وزير الكهرباء بأنه تم الانتهاء من إنشاء ٣ محطات محولات عملاقة، بالإضافة إلى إنشاء محطة لتوليد وإنتاج الكهرباء مصممة وفقًا لأحدث التكنولوجيا الحديثة وكذلك الانتهاء من إنشاء كل الموزعات الكهربائية الخاصة بالحي الحكومي، وهذا دور كبير لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومنظومة العمل، بالإضافة أيضًا إلى وزارة الإسكان.

وذكر شاكر أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء قامت بإجراء الاختبارات على الكابلات التي تم توصيلها ضمن الدور الذي تقوم به وزارة الكهرباء؛ خصوصًا أن لكل وزارة دورًا تؤديه كما يجب في منظومة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح وزير الكهرباء أن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح أصبحت الشغل الشاغل له؛ خصوصًا أن قطاع الكهرباء يسهم بقدر كبير في تنفيذها، نظرًا لما سيتم تنفيذه من كم هائل من المشروعات والبنية التحتية في هذا الاتجاه.

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