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الخارجية الأمريكية تمنح رعايا دولة عربية أولوية الحصول على تأشيرة الهجرة

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الخارجية الأمريكية تمنح رعايا دولة عربية أولوية الحصول على تأشيرة الهجرة الخارجية الأمريكية تمنح رعايا دولة عربية أولوية الحصول على تأشيرة الهجرة
بالمخالفة لإعلان الرئيس السابق "" بحظر مواطني 6 دول من الدخول

الخارجية الأمريكية تمنح رعايا دولة عربية أولوية الحصول على تأشيرة الهجرة

قررت وزارة الخارجية الأمريكية إعطاء الأولوية في طلبات تأشيرات الهجرة إلى أراضيها للأشخاص المتأثرين من حظر السفر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن مواطني السودان الفائزين بقرعة البطاقة الخضراء، ورُفِضت طلباتهم للحصول على تأشيرة بسبب إعلان "ترامب" الرئاسي، سيجدون الأولوية في الحصول على التأشيرة.

وبحسب " اليوم"، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد أصدر قراراً بحظر مواطني 6 دول بينها السودان من السفر إلى الولايات المتحدة إبان فترة توليه الرئاسة الأمريكية.وزارة الخارجية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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