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بينهم العريس الذي هبط في المزرعة بمروحية.. ضبط 300 شخص بزفاف في الأردن

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بينهم العريس الذي هبط في المزرعة بمروحية.. ضبط 300 شخص بزفاف في الأردن بينهم العريس الذي هبط في المزرعة بمروحية.. ضبط 300 شخص بزفاف في الأردن
البحث جارٍ عن صاحب المزرعة.. واقعة تأتي عقب استقالة وزيرين لمخالفة الاحترازات

بينهم العريس الذي هبط في المزرعة بمروحية.. ضبط 300 شخص بزفاف في الأردن

ضبطت قوات الأمن الأردنية 300 شخص، شاركوا بحفل زفاف في منطقة بيرين في محافظة الزرقاء شمال البلاد، بمن فيهم العريس.

محافظ الزرقاء حجازي عساف، كشف أن العريس الذي لم يكشف هويته، وصل إلى مزرعة استأجرها في منطقة بيرين لإقامة حفل زفافه، عبر طائرة مروحية، موضحاً أن البحث جارٍ عن صاحب المزرعة.

وبحسب وكالة عمون المحلية قال المحافظ: إن العريس تم تحويله إلى المركز الأمني؛ لإيداعه القضاء المختص، فيما تم ضبط 300 شخص لمخالفتهم قيود كورونا.

وكان وزيرا العدل والداخلية الأردنيان استقالا عقب حضورهما مأدبة عشاء، في مخالفة لأوامر الدفاع المتعلقة بقيود .

قوات الأمن الأردنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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