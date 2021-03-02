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السماح لمُعتنقي اليهودية من غير الأرثوذكس بالحصول على الجنسية الإسرائيلية

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السماح لمُعتنقي اليهودية من غير الأرثوذكس بالحصول على الجنسية الإسرائيلية السماح لمُعتنقي اليهودية من غير الأرثوذكس بالحصول على الجنسية الإسرائيلية

مصراوي Masrawy

01:49 م الثلاثاء 02 مارس 2021

تل أبيب- (بي بي سي):

أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل، الاثنين، حكمها في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل فيما يتعلق بالهوية اليهودية في إسرائيل، إذ قررت السماح للمزيد من معتنقي اليهودية من غير الأرثوذكس بالهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية.

ويمنح "قانون العودة" في البلاد الجنسية الإسرائيلية لأي يهودي من أي مكان في العالم، رغم وجود خلافات عندما يتعلق الأمر بالمتحولين إلى اليهودية.

وتطالب الجماعات الأكثر تحفظا في إسرائيل بتطبيق قواعد أرثوذكسية صارمة فيما يتعلق بالتحول إلى اليهودية، في حين تقول الحركات الإصلاحية المحافظة الأقل تشددا إنها توفر بديلا صالحا.

وقضت المحكمة العليا بأن الاعتناق غير الأرثوذكسي في إسرائيل سيكون كافيا للحصول على الجنسية، مبررة ذلك بالقول إنها تضع حدا لمعركة قانونية استمرت 15 عاما بعد أن اختارت عدم التعامل مع هذه القضية.

ووصف وزير الداخلية، أرييه درعي، وهو حاخام يهودي متشدد، قرار المحكمة بأنه "مؤسف للغاية"، متعهدا بالعمل على تعديل القانون بحيث يسمح فقط بحالات التحول وفقا للشريعة اليهودية الصارمة.

من جانبه، رحب زعيم المعارضة، يائير لبيد ، بالحكم قائلاً إن "الجميع بحاجة إلى العيش في تسامح واحترام".

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مصراوي Masrawy

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