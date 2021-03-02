سيرلانكا تدفن ضحايا الوباء في جزيرة نائية عوضًا عن "حرق جثثهم"

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مصراوي Masrawy

كولمبو- (بي بي سي):

قالت الحكومة السريلانكية إنه سيتم دفن المتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، من الأقليتين المسلمة والمسيحية، في جزيرة نائية شمال غربي البلاد.

كانت الحكومة تفرض حرق جثث الموتى مما أثار غضب المسلمين والمسيحيين، ويقول المسلمون إن هذه الممارسة ضد دينهم.

وتدعى السلطات أن دفن جثث المتوفين بسبب فيروس كورونا يمكن أن يلوث المياه الجوفية في البلاد.

وقال مسؤول إنه تم اختيار جزيرة (إيراناثيفو) في خليج مانار لدفن الموتى فيها بسبب انخفاض الكثافة السكانية في هذه الجزيرة.

وأعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قرار دفن الموتى في جزيرة على بعد أكثر من 300 كيلومتر من العاصمة كولومبو.

وكانت الحكومة قد وافقت الأسبوع الماضي على رفع الحظر المفروض على دفن ضحايا فيروس كورونا في أعقاب انتقادات واسعة النطاق من الجماعات الحقوقية.