الداخلية تعلن تفاصيل ضبط 3 تجار مخدرات غسلوا 95 مليون جنيه في العقارات

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أعلن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة، المنظمة بوزارة الداخلية عن ضبط عصابة لتجارة المخدرات؛ غسلت نحو 95 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد الممنوعة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات القانونية وضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (عقارات، أراضٍ، أنشطة تجارية، المركبات الزراعية)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي 95 مليون جنيه، جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.