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الأردن عن آخر جرائم الحوثي: فعل إرهابي جبان

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الأردن عن آخر جرائم الحوثي: فعل إرهابي جبان الأردن عن آخر جرائم الحوثي: فعل إرهابي جبان
أكدت التضامن مع المملكة في كل إجراءات الدفاع عن أمنها

الأردن عن آخر جرائم الحوثي: فعل إرهابي جبان

أدانت الأردنية، إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفاً عسكرياً سقط في إحدى قرى جازان، وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اليوم، إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة، مشيراً إلى وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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