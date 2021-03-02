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تدرس إقرار قانون لمعاقبة الداعين لفرض عقوبات عليها

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روسيا تدرس إقرار قانون لمعاقبة الداعين لفرض عقوبات عليها تدرس إقرار قانون لمعاقبة الداعين لفرض عقوبات عليها

مصراوي Masrawy

12:58 م الثلاثاء 02 مارس 2021

موسكو - أ ش أ

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) فالنتينا ماتفيينكو إن البرلمانيين الروس بالاشتراك مع الخبراء القانونيين يبحثون حاليا عن إجراءات عقابية بحق من يدعو لفرض عقوبات ضد من المواطنين الروس.

وقالت ماتفيينكو - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء- " تجري مناقشة هذا القانون في الوقت الراهن من قبل خبراء ونواب وأعضاء في مجلس الاتحاد".

وأضافت: "بالنسبة للعقوبة في هذا القانون ستتقرر من قبل الجمعية الفيدرالية (مجلسا الدوما والاتحاد) في نهاية المطاف".

وتابعت ماتفيينكو: "إذا كنت لا تحب البلد، الذي أنت مواطن فيه، فلديك الحق بالمغادرة ولديك الحق في الحصول على جنسية بلد آخر، ولكن أن تحارب بلدك وشعبك عن طريق أساليب غير معهودة، فهذا يسبب سخطاً واستنكارا، وبالطبع يجب معاقبة مثل هذه الدعوات"، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد المسؤولية بموجب القانون.

يُذكر أن المخرج الروسي نيكيتا ميخالكوف ورجل الأعمال أوليج ديريباسكا اقترحا في وقت سابق إسقاط الجنسية الروسية عن أولئك، الذين يطالبون الدول الأخرى بفرض عقوبات ضد روسيا.

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مصراوي Masrawy

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