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بتعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط سوهاجي اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

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بتعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط سوهاجي اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط سوهاجي اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

مصراوي Masrawy

12:56 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 3 ملايين جنيه بسوهاج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة بجنوب الصعيد قيام شقيقين، مقيمان بمحافظة سوهاج " أحدهما متواجد بإحدى الدول الأجنبية" بتجميع مدخرات المصريين العاملين عن طريق المتواجد بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية وإرسالها لشقيقه على حسابه البنكي أو مع العائدين من الخارج، حيث يقوم بستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحر عنه المقيم داخل البلاد وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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