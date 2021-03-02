"الشورى" يوافق على تعديل مادة بنظام المرافعات الشرعية

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المجلس أقر تعديلات على مواد مشروع نظام التكاليف القضائية

وافق مجلس الشورى، خلال الجلسة العادية العشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د.عبدالله آل الشيخ، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أصدر المجلس موافقته على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية، في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.

ووافق "الشورى" على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي؛ لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي.

كما وافق على تعديل المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية.

ووافق المجلس على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام التكاليف القضائية، ويتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.مجلس الشورى