رقم يكشف ضربة "هواوي" القاصمة إلى "أندرويد"

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تسعى بقوة من أجل طرح بدائل أكثر قدرة وابتكاراً

كشفت أرقام إحصائية حديثة توجيه شركة "هواوي" الصينية ضربة قاصمة إلى نظام تشغيل "أندرويد" التابع لشركة "غوغل" الأمريكية.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن متجر "آب غاليري" التابع لشركة "هواوي" والبديل عن متجر "غوغل بلاي" للتطبيقات، حقق أرقاماً كبيرة قياسية.

وأشار التقرير إلى أن مستخدمي متجر "آب غاليري" باتوا حالياً أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهرياً، ليصبح منافساً حقيقياً وقوياً لمتجر "غوغل بلاي".

وارتفع عدد مستخدمي متجر هواوي عبر هواتفها بنسبة 83% سنوياً، ليحقق 384 مليار عملية تثبيت وتحميل في عام 2020.

وكشفت شركة هواوي أن هناك 2.3 مليون مطور مسجل يعملون على تطبيقات هواتف مخصصة لمتجر "آب غاليري" بنسبة أعلى بنحو 77% مما كان عليه في عام 2019.

وقال التقرير إن تلك الأرقام تكشف أن "هواوي" تسعى بقوة من أجل طرح بدائل أكثر قدرة وابتكاراً لنظام تشغيل "أندرويد" الذي حظر تطبيقاته الرئيسة مثل "غوغل بلاي" و"يوتيوب" و"غوغل مابس" و"جيميل" على هواتف "هواوي" بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة الصينية الرائدة.

شركة هواوي الصينية