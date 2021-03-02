أبرزها تنفيذ 87 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، عن تنفيذ 87545 حكم قضائي متنوع بإجمالي 6906 محكوم عليهم بينهم 371 حكم جناية، و26790 حكم حبس جزئي، و5164 حكم حبس مستأنف، و42818 حكم غرامة، و12402 مخالفة.

وضبطت الحملات تشكيل عصابي ضم متهمان ارتكبا 8 حوادث متنوعة، وضبط 20 متهمًا من المراقبين الهاربين، و28 متهمًا بأعمال البلطجة، وضبط 368 دراجة نارية مخالفة، و26007 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازم وتولت النياابة التحقيق.