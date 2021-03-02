أخبار عاجلة

نيوزيلندا تخفف قيود كوفيد-19 على أكبر مدينة -
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب -
كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
قد تصل للحبس 10 سنوات.. ما هي العقوبة المتوقعة على السائق المتسبب في حادث "الكريمات"؟ -
جونسون: إعادة فتح المدارس يظهر "الجهد الوطني" للتغلب على الفيروس -
إسرائيل تعتزم إعادة فتح المطاعم والمقاهي -
موجز "سبق" الأسبوعي: إلغاء تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية.. و"نزاهة" تتصدى للفاسدين.. ومنح ولي العهد درع العمل التنموي -
​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج -
إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث "فض اعتصام النهضة" الأحد -
حاكم نيويورك: انخفاض عدد حالات كوفيد-19 ببطء على مستوى الولاية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

بزعم استثمارها في الأدوية.. سيدة تستولي على 17مليون جنيه من المواطنين في الغربية

Print
بزعم استثمارها في الأدوية.. سيدة تستولي على 17مليون جنيه من المواطنين في الغربية بزعم استثمارها في الأدوية.. سيدة تستولي على 17مليون جنيه من المواطنين في الغربية

مصراوي Masrawy

12:27 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على ربة منزل اشتركت مع نجلها في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها بقيمة 17.4 مليون جنيه بالغربية.


تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من عدد من المواطنين بقيام إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية؛ بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح، وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (17,450,000) سبعة عشر مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة بالاشتراك مع نجلها " هارب".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيّر 41 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

​​برلماني يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

نقيب محاميي جنوب القاهرة يصدر بيانَا بشأن مصروفات التصديق على العقود

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

"كورونا مصر".. تسجيل 588 إصابة جديدة بالفيروس.. و38 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية