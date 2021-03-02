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الوكالة السورية: مقتل قيادية من "قسد" بريف الحسكة

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الوكالة السورية: مقتل قيادية من "قسد" بريف الحسكة الوكالة السورية: مقتل قيادية من "قسد" بريف الحسكة

مصراوي Masrawy

12:27 م الثلاثاء 02 مارس 2021

دمشق- (د ب أ):

لقيت قيادية من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) حتفها إثر إطلاق النار عليها بشكل مباشر، الثلاثاء، في مدينة المالكية بريف الحسكة، شمال شرقي سورية .

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن مسلحين قاموا باطلاق النار مباشرة على إحدى القياديات في ميليشيا "قسد" ما أدى إلى مقتلها على الفور، وإصابة اثنين من حرسها الشخصي.

ونقلت الوكالة عن مصادر ترجيحها أن يكون ما جرى ناتجاً عن تصفية حسابات بين قيادات في "قسد".

ووفق الوكالة، "تأخذ الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا "قسد"، المدعومة أمريكيا،ً منحنى تصاعدياً منذ عدة أشهر قتل خلالها العشرات من مسلحيها في أرياف دير الزور والحسكة والرقة".

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