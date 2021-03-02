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لأول مرة بالمملكة.. سعودة تامة لقيادات التمريض بمكة والنساء 80%

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لأول مرة بالمملكة.. سعودة تامة لقيادات التمريض بمكة والنساء 80% لأول مرة بالمملكة.. سعودة تامة لقيادات التمريض بمكة والنساء 80%
أوكلت إليهن المهام وتنفيذ الخطط عبر نموذج يتم العمل على إطلاقه قريبًا

لأول مرة بالمملكة.. سعودة تامة لقيادات التمريض بمكة والنساء 80%

ضِمن خطط التحول، مكّن تجمع مكة المكرمة الصحي، قيادة إدارات التمريض في المنشآت الصحية بمكة المكرمة والمتمثلة في ١٠ مستشفيات من الكفاءات بنسبة 100%.

وشكّل العنصر النسائي من قيادات التمريض في المستشفيات التابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي 80% من الخبرات السعودية المؤهلة؛ حيث أوكلت إليهن مهام قيادة فِرَق التمريض في كل منشأة صحية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للارتقاء بالرعاية الصحية عبر نموذج الممارسة المهنية للتمريض الذي يتم العمل على إطلاقه بشكل رسمي قريبًا.

ومن هذه الكفاءات التي تتولى حاليًا إدارة أقسام التمريض في المستشفيات والقطاعات الصحية بمكة المكرمة: "أبرار بخاري، فاطمة السلمي، تايا عبدالسلام، عايشة طياش، سارة برناوي، محمد بصفر، مشاعل بهكلي، تغريد هوساوي، محمد هزازي، زينب العوالي"؛ حيث أثبت الممرضات السعوديات كفاءتهن العالية على مستوى تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، بالإضافة إلى تطلعهن الدائم للتطوير والتحسين.

يُذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي يعمل حاليًا على إطلاق مبادرات تعزز من دور التمريض وإشراكهم في صنع السياسات الصحية، وتمكينهم من شَغل المناصب القيادية في الرعاية الصحية؛ وهو ما تحقق -ولله الحمد- بنسبة 100%، مع التركيز على تحسين جودة الرعاية التمريضية المقدمة من خلال صياغة نموذج الممارسة المهنية للتمريض الذي يتضمن رؤية منسجمة مع نموذج الرعاية الصحية وداعمة لـرؤية المملكة 2030 التي من أهم ركائزها توطين مهنة التمريض من خلال تحسين بيئة العمل، وتعريفهم بدورهم في التحول الصحي وتمكين الكفاءات منهم.. وتأتي الثمرة الحقيقة لهذه الجهود في رفع مستوى الرضا عن الرعاية الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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