جبالي يطالب النواب بالاستمرار في القاعة حتي نهاية الجلسة

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

دعا المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس الاستمرار حتي نهاية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لاسيما وأن هناك موافقة نهائية سيتم اخذها علي عدد من مشروعات القوانين التي سبق انتهينا إليها.

يأتي ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، يأتي ذلك فضلا عن نظر 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.