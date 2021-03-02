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"القوى العاملة": استرداد 1.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لمصري في لبنان

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"القوى العاملة": استرداد 1.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لمصري في لبنان "القوى العاملة": استرداد 1.5 مليون ليرة قيمة الكفالة المصرفية لمصري في لبنان

مصراوي Masrawy

12:04 م الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، في استرداد 1.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لعامل مصري بلبنان.

وبحسب بيان اليوم، تفرض الكفالة البنكية على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وقال الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، في تقرير للوزير عن ما تم تحقيقه من إنجازات خلال يناير الماضي، إنه تم اعتماد عقدين عمل، وبلغ عدد طلبات نقل الكفالة المقدمة للمكتب 14 طلباً، وتم إحالتها إلى الأمن العام، بالإضافة إلى تسوية 4 شكاوى وديا، وما زال هناك 3 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 7 شكاوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

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