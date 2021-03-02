تشريعية النواب توافق على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري ليونيو ٢٠٢٣

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالإجماع خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، علي تأجيل العمل بقانون الشهر العقارى حتي 30 من يونيو 2023.

ووجه النائب اشرف رشاد ممثل الاغلبية البرلمانية الشكر نيابة عن أعضاء مجلس النواب للقيادة السياسية التي اثبتت للجميع انها تشعر بالمواطن المصري، حيث كانت توجيهات الرئيس بتأجيل العمل بقانون الشهر العقارى لمدة عامين.

وتابع قائلا بناء علي ذلك طلب إعادة المداولة في المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به وان تكون الصياغة يرجئ العمل بالقانون رقم ١٦٨ لسنة 2020 بشان الشهر العقاري حتي 30 يونيو ٢٠٢٣.​