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مشاورات بين سول وواشنطن بشأن مراجعة السياسة المتبعة تجاه بيونج يانج

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مشاورات بين سول وواشنطن بشأن مراجعة السياسة المتبعة تجاه بيونج يانج مشاورات بين سول وواشنطن بشأن مراجعة السياسة المتبعة تجاه بيونج يانج

مصراوي Masrawy

12:27 م الثلاثاء 02 مارس 2021

سول - أ ش أ

قالت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن سول وواشنطن تشاورا حول مراجعة إدارة الرئيس جو بايدن، السياسة الأمريكية تجاه .

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، فإن سوه هون مدير الأمن القومي في البيت الأزرق ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان قيما الأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وتبادلا المعلومات حول مراجعة واشنطن الجارية لاستراتيجيتها تجاه كوريا الشمالية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي وإرساء السلام الدائم.

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