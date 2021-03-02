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: تجدد ثوران بركان إيبيكو وإطلاق أعمدة رمادية

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روسيا: تجدد ثوران بركان إيبيكو وإطلاق أعمدة رمادية : تجدد ثوران بركان إيبيكو وإطلاق أعمدة رمادية

مصراوي Masrawy

12:17 م الثلاثاء 02 مارس 2021

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تجدد ثوران بركان إيبيكو في جزيرة باراموشير؛ مما أدى لإطلاق أعمدة من الرماد مرتين.

وأبلغ مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة حالات الطوارئ الروسية بمنطقة سخالين - وفقًا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء- عن اندلاع عمود الرماد الأول والذي وصل لارتفاع 1.3 ميل صباح اليوم.

وأوضح المركز أنه تم انطلاق عمود ثان يصل ارتفاعه إلى ما يقرب من ميل واحد في وقت لاحق بعد الظهر حسب التوقيت المحلي لروسيا، منوهًا بأن بلدة سيفيرو كوريلسك القريبة لم تشهد أي رماد بركاني، مضيفة أن الحادث لا يشكل أي مخاطر على النشاط البشري.

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