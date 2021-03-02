★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تجدد ثوران بركان إيبيكو في جزيرة باراموشير؛ مما أدى لإطلاق أعمدة من الرماد مرتين.

وأبلغ مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة حالات الطوارئ الروسية بمنطقة سخالين - وفقًا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء- عن اندلاع عمود الرماد الأول والذي وصل لارتفاع 1.3 ميل صباح اليوم.

وأوضح المركز أنه تم انطلاق عمود ثان يصل ارتفاعه إلى ما يقرب من ميل واحد في وقت لاحق بعد الظهر حسب التوقيت المحلي لروسيا، منوهًا بأن بلدة سيفيرو كوريلسك القريبة لم تشهد أي رماد بركاني، مضيفة أن الحادث لا يشكل أي مخاطر على النشاط البشري.