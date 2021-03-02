شرطة جورجيا تعتقل 7 متظاهرين خلال احتجاجات أمام مبنى البرلمان

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مصراوي Masrawy

تبليسي - أ ش أ

اعتقلت الشرطة الجورجية، اليوم الثلاثاء سبعة معارضين نظموا احتجاجات أمام مبنى البرلمان؛ بسبب مخالفتهم لتحذيرات الشرطة.

وذكرت صحيفة (جورجيا توداي) اليوم، أن ضباط الشرطة بدأوا اعتقال عدد من المتظاهرين لأنهم خالفوا تحذيرات الشرطة ورددوا هتافات مهينة بحق نواب البرلمان الذين كانوا يحاولون دخول المبنى للقيام بواجباتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلين الأحزاب المعارضة ومؤيديهم احتشدوا حول مبنى البرلمان صباح اليوم احتجاجًا على تزوير الانتخابات والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد فضلًا عن تواجد سجناء سياسيين في سجون جورجيا.

وبحسب الصحيفة، تراقب الشرطة الوضع أمام مبنى البرلمان كما عززت الإجراءات الأمنية عقب انتشار قادة الأحزاب المعارضة ومؤيديهم أمام كل مداخل البرلمان.