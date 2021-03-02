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مصادرة 10 أطنان شيكولاتة مغشوشة داخل شركة مخالفة بالجيزة

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مصادرة 10 أطنان شيكولاتة مغشوشة داخل شركة مخالفة بالجيزة مصادرة 10 أطنان شيكولاتة مغشوشة داخل شركة مخالفة بالجيزة

مصراوي Masrawy

11:49 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث شركة للصناعات الغذائية بدون ترخيص بالجيزة.

وتم ضبط 6,350 طن "مسلى – كاكاو – نشا – سكر – مكسبات طعم - كابتشينو" مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات وشكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية.

وشملت المضبوطات مستلزمات إنتاج و12528 عبوة شيكولاتة، 3,32 طن شيكولاته سائلة مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مسجلة "منتج نهائى" و48590 عبوة فارغة مغشوشة ومقلدة لذات العلامة التجارية و3 خطوط إنتاج.

المتهم كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

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