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ضبط أدمن صفحة يروج للأعمال المنافية للآداب عبر "فيس بوك" في الوايلي

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ضبط أدمن صفحة يروج للأعمال المنافية للآداب عبر "فيس بوك" في الوايلي ضبط أدمن صفحة يروج للأعمال المنافية للآداب عبر "فيس بوك" في الوايلي

مصراوي Masrawy

11:47 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، القبض على عاطل يروج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي في الوايلي.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بالجيزة) ، وبصحبته (ربة منزل- مقيمة بالقاهرة).

وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزته على (هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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