ضبط مدير مخبز استولى على مليون جنيه من أموال الدعم بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

جهود متواصل يبذلها ضباط مباحث التموين في التصدي لجرائم التلاعب بأموال الدعم.

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بالجيزة؛ بتهمة الاستيلاء على مليون و494 ألفا و709 جنيهات من أموال الدعم.

التحريات أشارت إلى أن المتهم تحصل على المبلغ من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82 %، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.