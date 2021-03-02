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تنفيذا لمبادرة "كلنا واحد".. قوافل الخير توزع بطاطين ومواد غذائية على أهالي مساكن عثمان

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تنفيذا لمبادرة "كلنا واحد".. قوافل الخير توزع بطاطين ومواد غذائية على أهالي مساكن عثمان تنفيذا لمبادرة "كلنا واحد".. قوافل الخير توزع بطاطين ومواد غذائية على أهالي مساكن عثمان

مصراوي Masrawy

11:27 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب - محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه القوافل الخدمية والإنسانية؛ لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية

والاجتماعية لعدد من القرى المزمع تطويرها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتعظيمًا لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم إيفاد قافلة استهدفت منطقة مساكن عثمان بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

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