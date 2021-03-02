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جبالي يطالب النواب بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة

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جبالي يطالب النواب بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة جبالي يطالب النواب بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة

مصراوي Masrawy

11:28 ص الثلاثاء 02 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بإخلاء المقاعد المخصصة للحكومة داخل القاعة الرئيسية للمجلس، لاسيما وأن العدد كبير اليوم على حد قوله.

يأتي ذلك في مستهل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة في مقدمتها مشروع قانون مقدم من بإصدار قانون الموارد المائية والرى، في ضوء تقرير لجنة الزراعة والري، يأتي ذلك فضلا عن نظر 18 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

ويأتي مشروع القانون، فى إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.​

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