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جدة.. "الغذاء والدواء" تضبط 4500 كجم منتجات غذائية مخالفة

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جدة.. "الغذاء والدواء" تضبط 4500 كجم منتجات غذائية مخالفة جدة.. "الغذاء والدواء" تضبط 4500 كجم منتجات غذائية مخالفة
العثور عليها في موقع تعبئة مخالف بأحد الأحياء السكنية بالمحافظة

جدة..

أدت الجولات الرقابية التي نفّذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالشراكة مع وزارة الداخلية، إلى ضبط 4500 كيلوغرام من المنتجات الغذائية في موقع تعبئة مخالف بأحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن عمليات الرصد والتتبع التي أجرتها بعد ملاحظة وجود منتجات غذائية مجهولة المصدر في بعض منافذ البيع، قادت مفتشيها إلى منزل داخل حي سكني بجدة يدار من قِبَل عمالة وافدة؛ إذ يتم من خلاله تعبئة وتغليف البهارات والبقوليات بطرق مخالفة ودون الحصول على رخصة لمزاولة النشاط.

وسجل مفتشو "الهيئة" عددًا من المخالفات الفنية والصحية داخل المنزل بعد الحصول على إذن الدخول من النيابة العامة بالتنسيق مع الشرطة؛ إذ اتضح أن جميع العمال لا يحملون شهادات صحية، إضافة إلى انتشار الحشرات في الموقع وتخزين المنتجات الغذائية على الأرض مباشرة.

ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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